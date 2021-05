Rechter velt vonnis in langslepende zaak: ‘Ingepikte tuintjes’ moeten terug naar gemeente Waalwijk

Waalwijk stuurt meerdere inwoners herinne­ring belasting­schuld 0,00 euro: ‘U heeft helaas nog niet betaald’

28 april WAALWIJK - Of hij even wilde betalen. De laatste vervaldatum was verstreken en de betaling was helaas nog niet binnen. Een inwoner van Waalwijk die een aanmaning van de gemeente kreeg, krabde zich eerder deze maand even achter de oren. Zijn openstaande schuld? 0,00 euro.