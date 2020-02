Rechter veroordeelt doorrijder in Woudrichem tot 120 uur taakstraf

Toen de politie de man oppakte was hij zeer dronken. Dat was een uur na het ongeluk. Maar hij was van het ongeluk zo in paniek geraakt, zei hij, dat hij het op een zuipen zette. Hij dronk in die tijd een fles witte wijn leeg en zes flesjes bier. De politie heeft daarnaar onvoldoende onderzoek gedaan. Daarom is hij vrijgesproken van dronken rijden. De officier van justitie had dat ook al geëist.

Vrijspraak bepleit

In het vonnis staat dat geen vrijspraak is bepleit voor het doorrijden. Advocaat Paul Groenhuis had echter wel vrijspraak bepleit. Groenhuis had gezegd dat de man zelf naar de politie ging, toen de agenten in zijn straat aankwamen. Juridisch is er volgens hem daardoor geen sprake van het verlaten van een plaats van ongeval.