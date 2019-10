Recreatiewoning in Altena gesloten na vondst harddrugs

Wereld verkennen in Drunen met Jamboree On The Air (JOTA)

20 oktober DRUNEN - Het is een uitdaging om met zendapparatuur de wereld te verkennen. Dit bleek het dit weekend in het clublokaal bij de Dr. Akkermansgroep in Drunen. Enthousiast namen de scouts van verschillende speltakken deel aan Jamboree On The Air (JOTA).