Recyclebedrijf Huiskes neemt batterijeninzamelaar over: vierde generatie timmert aan de weg

Concentra­tie en zweetdrup­pels: Honderden doen mee aan eerste Dúrpsquiz Elshout

ELSHOUT - Welke kerktorens zie je hier, waar staan deze kunstwerken in Heusden of welke bijnamen hadden vroegere bekende inwoners? Na drie jaar van voorbereidingen en corona vond zaterdag de Dúrpsquiz Elshout plaats, en dat bracht honderden op de been.

16 oktober