Redding brakke beuk in Drunen kost een paar centen, maar dan heb je ook wat

De herfst is zowat voorbij, maar in de tuin bij het Roze Kasteel in Drunen ruikt het precies zoals het in een bosrijke omgeving moet ruiken; naar vochtig blad, naar humus zo je wilt. Dat kan kloppen. Want ruim rond de stam van de dikke rode beuk die er staat ligt een cirkel van takkenbossen, met daarbinnen een flinke laag bladafval. Via een paadje kun je naar de knoestige stam van de monumentale boom lopen, speciaal voor de treehuggers die de behoeftige woudreus nog even willen knuffelen.



Het is allemaal het werk van Ton Stokwielder van Storix Boombeheer uit Waalwijk. Nadat GroenLinks-burgerraadslid Fons van Dijk een dik jaar geleden opriep tot redding, was er nog wat gedoe over geld. Heusden wilde niet zomaar een blanco cheque tekenen om aan een dood paard te gaan trekken, maar dat is nu allemaal passé. ,,We hebben alles mogen doen wat er mogelijk is om de groeiplaats te verbeteren”, complimenteert Stokwielder de gemeente. ,,Tot aan het grondwater aan toe.”