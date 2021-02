Ree in shock en onderkoeld; opwinding in de vesting

HEUSDEN - En toen was er opeens opwinding in de vesting Heusden, zondagmiddag. En dat allemaal vanwege een ree. ,,Het dier was door het hoge water in paniek en zocht naar houvast. Het was een verbijsterend gezicht.”

Olav Hoekzema, bewoner van der Stadshaven, zag het allemaal gebeuren. ,,Nadat we de buurtapp ingeschakeld hadden stonden binnen de kortste keren veel mensen te kijken.”

Inmiddels was de vrijwillige brandweer Heusden met zeven man sterk uitgerukt. ,,Om de ree geen schrik aan te jagen gebeurde dit zonder sirenes. We stonden paraat en zijn blij dat door de actie van de bewoners het dier is gered”, aldus Leonie Thijssen van de brandweer. Ook de dierenambulance werd gebeld. Deze kon pas na drie kwartier ter plaatse zijn.

Reddingsoperatie

Opeens zwom de ree onder de Heusdense ophaalbrug door, langs de molen richting de kom van de Bergsche Maas. Perry Lans zag hoe de ree langs de steigers richting rondvaartboot de Wiljo zwom. ,,Daarna was het beestje, tot het bij de landtong kwam, niet meer te zien. Maar we gaven niet op.”

Een geluk bij een ongeluk was dat vestingbewoonster Bente Oosting, vrijwilliger bij het Vogel Revalidatiecentrum in Zundert, langs de Stadshaven liep. In gezelschap van vriendin Wietske Marcelis liet ze haar hond uit. Marcelis werkt bij de Landelijke Inspectiedienst van de Dierenbescherming. Er werd geen moment geaarzeld en een reddingsoperatie kwam op gang.

Oosting: ,,Plotseling zagen we de ree bij de strekdam. Door de hoge sneeuw zijn we er met zijn drieën naartoe gelopen. Daarna heb ik de ree rustig opgepakt. Zij was volledig in shock en onderkoeld. Meteen heb ik haar ogen met mijn sjaal afgedekt.”

Met de Range Rover van Perry Lanz werd de sneeuw getrotseerd en de ree naar het Vogel Revalidatiecentrum in Zundert gebracht. ,,De ree heeft een goede nachtrust gehad. Inmiddels is de ree in de omgeving van Zundert uitgezet”, aldus Marcelis.

Verdwaald

Vestingbewoners vragen zich af hoe een ree in de Stadshaven verzeild kan raken. ,,In de Hooibroeken en Landgoed Pax bij Elshout zijn veel reeën te vinden. Het beest zal verdwaald zijn", aldus Fons van Dijk, voorzitter van de Natuur en Milieuvereniging Heusden.

