Regels huisvesting arbeidsmigranten prima, maar hier en daar graag iets op de rem

Heusden wil de huisvesting van arbeidsmigranten goed gaan regelen. Zeker ook omdat er tot nu toe weinig regels waren en sommige Heusdenaren regelmatig overlast ervaren van arbeidsmigranten die in de buurt wonen. Al merkte wethouder Thom Blankers deze week op dat het vaak ook gewoon heel goed gaat.

Hoe dan ook, door regels te stellen en te gaan werken met vergunningen wil Heusden beter in beeld hebben waar arbeidsmigranten wonen. Ook wil de gemeente beter spreiden.

Dat betekent dat huisvesting op het terrein van (agrarische) bedrijven waar de arbeidsmigranten werken, de voorkeur krijgt. Heusden gaat ook ‘geconcenteerde huisvesting’ aan de randen van enkele bedrijventerreinen mogelijk maken. Geen grote ‘hotels’ voor honderden arbeidsmigranten, maar veel kleinschaliger.

Ook langs zogeheten lintbebouwing in de dorpen of in 'historische dorpsgebieden' mogen straks bestaande panden (ook kantoor- of bedrijfsgebouwen) worden gebruikt voor huisvesting van maximaal dertig arbeidsmigranten. Nieuwbouw speciaal voor arbeidsmigranten is niet aan de orde.

Dan is er de huisvesting in woonwijken. Dat heeft niet de eerste voorkeur maar de gemeente snapt dat ze er niet onderuit kan. Er komen wel regels: niet meer dan vijf per woning, niet meer dan vijf procent van de huizen in een straat en altijd twee huizen ertussen.

De Heusdense politiek lijkt op zich akkoord met deze hoofdlijnen maar heeft nog wel wat wensen, bleek in de informatievergadering Ruimte. Zo vindt Johan Meesters (DMP Heusden) dertig mensen in een pand in een lintbebouwing te veel. ,,Als je die in één keer naast je krijgt, dan is dat wel veel.” Hij wil een maximum van vijftien. ,,Dan kun je later altijd nog opschalen.”

Rekensom aanpassen in straten met hoogbouw

Meesters, maar ook Jan Kleian (Heusden Transparant) en Kees Musters (Gemeentebelangen) vroegen aandacht voor straten in woonwijken waar relatief veel hoogbouw staat. Arbeidsmigranten krijgen geen vergunning daar te gaan wonen. Dat betekent dat in de ‘gewone’ woningen in zo'n straat relatief veel arbeidsmigranten mogen gaan wonen, op basis van de vijf procentnorm. Zij willen dat bij het bepalen van de 5 procent, hoogbouw niet meetelt.

Tijdelijke vergunning?

Zo moet er ook nog duidelijkheid komen of een vergunning voor de huisvesting van arbeidsmigranten voor maximaal tien jaar wordt afgegeven, als stok achter de deur voor huisvesters die keer op keer regels aan hun laars lappen. Sowieso wordt een vergunning die drie jaar lang niet wordt gebruikt, ingetrokken.