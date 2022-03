Rennen voor vluchtelingen uit de Oekraïne: kinderen Lambertusschool lopen 11.400 euro bij elkaar

Het bedrag is via een symbolische cheque woensdag rond het middaguur overhandigd aan Geert Luydendijk. Luyendijk woonde tot voor kort in Haarsteeg en is een crowdfunding gestart, onder de naam ‘Opvang Oekraïners in Heusden'. Luyendijk haalde vorige week een aantal vluchtelingen op in Polen. Veertig van hen hebben onderdak gevonden in abdij Mariënkroon in Nieuwkuijk.