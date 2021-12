Renovatie Mariakapel is Elshouts eigen wonder

ELSHOUT - Op 1 juni startte de renovatie en aanbouw van de Mariakapel in Elshout. Precies een halfjaar later gingen de deuren weer open. Het is een parel geworden, te danken aan Elshout zelf. Bijna 85.000 euro is er bijeen gebracht. ,,Toen we dat bedrag voor de eerste keer hoorden, dachten we: dat halen we nooit.”

Na Den Bosch is Elshout bij bedevaartgangers het meest in trek. Die statuur zie je nu ook terug in de Mariakapel. Was het voorheen een open bidhuisje zonder enige privacy, nu, na een half jaar aanbouwen en restaureren, heeft de kapel een bijzonder intiem karakter gekregen. Op een console vormt de moeder van Jezus het middelpunt, maar alles om haar heen straalt stijl uit. De bloemen, allemaal puur natuur, de entree waarbij de muren zijn aangekleed met acht glas-in-loodramen die deels het verhaal rondom de legende van Maria vertellen, de bidbankjes, het altaar. Een paar vierkante meter, van het katholieke geloof doordesemd.

(het artikel gaat verder onder de foto)

Volledig scherm De verbouwde Mariakapel in Elshout © copyright Marc Bolsius

De Mariakapel mag wat meer allure krijgen, vond de werkgroep Mariabedevaart van Parochie Wonderbare Moeder. Tekeningen werden gemaakt, berekeningen uitgevoerd. Kosten: zo’n 85.000 euro - dan moest nog veel zelf worden gedaan. ,,Toen we dat bedrag hoorden, dachten we: dat halen we nooit”, zegt Jos Geelen, voorzitter van de werkgroep. ,,We moesten het zelf bij elkaar zien te brengen.” De werkgroep ging in de eigen gemeenschap lobbyen. En dat werkte: vooral de ondernemers in het kerkdorp gaven er een snok aan het vliegwiel. ,,Er is ruimhartig geschonken. Hartverwarmend.”

Volledig scherm Steen ter herinnering aan de renovatie van de Mariakapel in Elshout. © copyright Marc Bolsius

Vrijwilligers met twee rechterhanden zetten zich op 1 juni aan het werk. Van tijd tot tijd kregen ze koffie, soms met wat lekkers erbij van Diny Schoenmakers. Zij is de huismeester van het kapelletje, maakte het elke morgen tussen zeven en acht uur schoon. ,,Iedereen heeft z’n best gedaan”, zegt Jonkers. ,,Ook vanuit Elshout zelf. Hadden we een kraan nodig, dan kwam die er. Maar zonder Toon van Mook was deze kapel er niet gekomen. Hij was onze regisseur.” Op 1 december gingen de deuren open.

Nieuw Mariabeeld

Een nagenoeg nieuwe bidhuisje, dat verdiende een meer passend Mariabeeld. Geelen: ,,We hadden er eentje, gemaakt van olijvenhout uit Israël. Nu staat er een replica van het Mariabeeld dat met de processie meegaat.” Beeldengieterij Tenax uit Veghel heeft er twee gefabriceerd. Jonkers: ,,De reserve bieden we te koop aan. We hebben ook de mal gekocht, dus kunnen we er altijd nog bij maken. Dat levert geld op voor het onderhoud.”

Voor Diny was het wennen. ,,Ik maak het al vanaf 1995 schoon, elke dag. Ineens was ik mijn loop kwijt.” Sinds 1 december gaat de Elshoutse weer rond zeven uur van huis om de bezoekers een propere kapel aan te bieden. ,,Het werk is veranderd. Nu waait er bijna geen zand meer binnen. En toen moest de devotielichtjes in een windvaasje zetten, anders waaiden ze uit.”

(de tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm De Mariakapel in Elshout. © copyright Marc Bolsius

Diny krijgt een privilege, tenminste als de fraaie kaarsenbakken, opgeduikeld in de Lambertuskerk in Drunen, zijn veranderd in zijpoortjes om het heiligdom van Maria af te scheiden van de gelovigen. Piet: ,,Daar komt een slot in, alleen Diny krijgt de sleutel. Om alles schoon te maken, de bloemen te verversen.”

‘Mooiste van Brabant’

En ze krijgt nóg een sleutel. Om ’s morgens de kapel te openen, ’s avonds te sluiten. Mooi die privileges, maar wat haar vooral tevreden stemt: ,,Er komen nu al veel meer mensen. Ze zijn onder de indruk.” Geelen: ,,We hebben de mooiste Mariakapel van Brabant.” Daar hoort ook een fraaie omgeving bij, dus komt er een parkje rondom de kapel.

Volledig scherm De Mariakapel in Elshout. © copyright Marc Bolsius