Renovatie schoenenmuseum Waalwijk op stoom: ‘In januari gaan we proefdraaien’

Vanaf het Raadhuisplein is er nog niet veel te zien, maar binnen in het voormalige gemeentehuis van Waalwijk, is de metamorfose compleet. Het oude gemeentehuis, naast het monumentale Krophollerpand, is volledig gestript, ruimtes zijn doorgebroken, lage plafonds verdwenen. De saaie binnentuin, waar vroeger ook het rookhok was, is nu de hipste plek van het gebouw.