Restaurants Waalwijk herhalen actie ‘Dineren voor Elkaar’

Gasten die tussen 11 november en 5 januari uit eten gaan, kunnen na hun avondje uit een euro of meer achterlaten in een spaarpot van de Lionsclub. Van de opbrengst worden dinercheques samengesteld. De dinerbonnen worden vervolgens via de Lionsclub verdeeld door de Voedselbank en door huisartsen in de regio. ,,Huisartsen weten als geen ander welke gezinnen of personen in aanmerking komen voor dit aanbod", aldus de Lionsclub.