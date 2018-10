Restauratie Bovenlandse Sluis Waalwijk valt in de prijzen

Zwemmer Maarten van der Weijden maakt theater­show over Elfsteden­tocht

0:13 Maarten van der Weijden gaat het theater in om te vertellen hoe hij zich heeft voorbereid op zijn 11stedenzwemtocht. Hij gaat naar theaters in elf steden, daarbij start hij op 12 januari in Dokkum. De laatste voorstelling is op 15 februari in Leeuwarden. Tussendoor komt hij ook naar Eindhoven en Breda.