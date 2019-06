Restauratie Brug Jannezand bij Hank verder uitgesteld

Man (19) uit Den Bosch aangehou­den voor ramkraak op kleding­zaak in Waalwijk

9:17 WAALWIJK - Een 19-jarige man uit Den Bosch is maandag aangehouden op verdenking van een ramkraak op een kledingwinkel in Waalwijk op 11 maart. De man is vastgezet, zo laat de politie weten.