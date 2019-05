Retailstrateeg Tony Wijntuin: ‘Waalwijk niks? Kijk hoe mooi die gevels zijn!’

Het is zo slecht nog niet in Waalwijk. Maar we zeggen allemaal van wel. Het is hem opgevallen, Tony Wijntuin van adviesbureau WYNE Strategy & innovation uit Amsterdam. ,,Veel mensen praten over Waalwijk met een negatieve ondertoon. Zelfs mensen die er nog nooit zijn geweest. ,,Waalwijk is niks en wordt ook niks. Een en al leegstand, hoor je dan.”