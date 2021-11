Reuring, dat moet er komen in het Dillenburgpark in Drunen. Ambitieus plan ligt klaar

Toegankelijk voor iedereen? Dat is het park toch allang? Absoluut waar. Alleen is alles nu nog te veel afgebakend en afgesloten, vinden de plannenmakers. Je gaat erheen om te hockeyen, te tennissen, om naar jeu-de-boulesclub Bâtard of atletiekclub DAK te gaan. En dat is het dan. Natuurlijk, iedereen kan er een stukje wandelen of met de (klein)kinderen naar het dierenparkje gaan. Maar toch, het park is een beetje los zand, het ligt ook nog veel te veel verscholen, stellen Marineke Wensink en John Hurkmans van de kersverse Stichting Dillenburgpark. Terwijl het zo'n mooi en groot gebied is, met zóveel mogelijkheden. En na ruim vijftig jaar is het sowieso misschien wel eens tijd voor een facelift.