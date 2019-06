Revalidatie leidt tot nieuw huwelijk

LIVE | Maarten van der Weijden begonnen aan nieuwe monster­tocht

17:39 Hij gaat het nóg een keer proberen: de Elfstedentocht zwemmen. Olympiër Maarten van der Weijden (38) is vertrokken in Leeuwarden, en komt daar naar verwachting op maandag 24 juni om 19.30 uur weer aan. Hoe vergaat het hem onderweg? We houden het hier het hele weekend voor je bij, inclusief video's, achtergrondinformatie en live commentaar van onze verslaggevers ter plaatse.