Rijden zonder rijbewijs of onder invloed van drugs: hardleerse bestuurders gepakt in Waalwijk

WAALWIJK - Twee hardleerse bestuurders zijn in de nacht van zaterdag op zondag door de politie betrapt op verschillende feiten. De één reed rond zonder rijbewijs, de ander onder invloed van drugs. Beide automobilisten zijn in het verleden al eens betrapt op diezelfde feiten. Dat meldt de politie.

Een van de bestuurders werd gecontroleerd nadat hij door de politie ontdekt werd tijdens een ritje over de Dr. Kuyperlaan. De man, een 19-jarige inwoner van Waalwijk, bleek niet in het bezit te zijn van een rijbewijs. En dat was niet voor het eerst. Twee maanden geleden gebeurde hetzelfde. De bestuurder gaf aan dat hij toen een boete had gekregen van 379 euro inclusief administratiekosten. ,,Vermoedelijk zal ditmaal de boete een heel stuk hoger zijn", aldus de politie. ,,Bij een volgende keer zal hij ook de auto kwijt zijn.”

Onder invloed van drugs

Nadat deze zaak was afgehandeld, vervolgden de agenten hun surveillance. Ter hoogte van de verkeerslichten op de Wilhelminastraat zagen ze hoe een 23-jarige inwoner van Drunen vanaf het busstation zonder te stoppen de kruising op kwam rijden. In zijn hand had hij een mobiele telefoon vast. Het scheelde niet veel of hij was tegen het politievoertuig gebotst.

Agenten hielden de bestuurder staande om hem aan te spreken op zijn rijgedrag en om hem een boete te geven voor het vasthouden van een telefoon en voor het rijden op een weg waar hij niet mocht rijden. Al snel kreeg de politie in de gaten dat de automobilist vermoedelijk onder invloed van verdovende middelen verkeerde. De agenten namen een speekseltest af, waaruit bleek dat de man inderdaad cannabis en cocaïne had gebruikt.

Niet de eerste keer

De bestuurder gaf aan dat hij sinds januari dit jaar zijn rijbewijs terug had gekregen van het Openbaar Ministerie nadat hij die een tijdje kwijt was vanwege het rijden onder invloed van drugs. Hij is overgebracht naar het politiebureau voor bloedafname. Als de uitslag bekend wordt, zal ook hiervoor proces-verbaal opgemaakt worden. Met een rijverbod van 24 uur mocht de man het bureau lopend verlaten.

