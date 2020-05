Rijles mag weer ... maar Lieke vliegt niet meteen weer de leswagen in

Deel van bibliothe­ken maandag weer open

10 mei DE LANGSTRAAT/ALTENA - Negen van de vijftien vestigingen van Bibliotheek Midden-Brabant gaan maandag weer open. Maar vooralsnog uitsluitend voor uitlenen en inleveren, en veelal slechts na de middag. In Sprang-Capelle en in Waspik en in de bibliotheken in de gemeente Altena en Heusden blijven de deuren nog even dicht.