Rini zal zingen met heel zijn ziel en zaligheid

De otter is hartstikke welkom in de Biesbosch, maar hoe komt -ie daar?

16 augustus DRIMMELEN - Natuurliefhebbers en Staatsbosbeheer bakkeleien over de terugkeer van de otter in de Biesbosch. Moet je wachten tot het dier zelf komt, of kun je een handje helpen en otters uitzetten?