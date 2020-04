Riolering dreigt over te lopen: snel iets bedenken voor Drunen

Het afvalwater van Metal Valley wordt nu via persleidingen direct afgevoerd naar het waterschapsgemaal in Elshout. Maar ook via het gemengde stelsel van Drunen-Noord komt afvalwater die kant op. Zowel het stelsel in Drunen-Noord als het gemaal in Elshout kunnen echter geen extra water verwerken.

Ondernemers zelf aan de slag

Dus moet er een oplossing komen, omdat de nieuwe bedrijven die op Metal Valley komen en de huizen die gebouwd gaan worden op Steenenburg voor extra afvalwater gaan zorgen. Als dat allemaal in de bestaande riolering terechtkomt, staan straks straten blank en komt vuil water vanuit de riolering naar boven.

Ondernemers die grond hebben gekocht op Metal Valley en daar gaan bouwen, zijn in principe zelf verantwoordelijk voor afvoer van afvalwater. Ze zouden ieder voor zich iets kunnen bedenken, via zogeheten iba’s (individuele behandeling afvalwaterinstallatie).

Samenwerken

,,Maar dat willen we eigenlijk niet”, stelt wethouder Kees van Bokhoven. Onder meer omdat afvoer via riolering beter is voor het milieu. Daarnaast is een iba toegespitst op de bedrijfsvoering van één specifiek bedrijf. Komt er ooit een ander bedrijf in het pand, dan kan de rioolbehoefte opeens anders zijn. En volgens Van Bokhoven zitten ondernemers niet echt te wachten om zelf aan te slag te gaan.

Volledig scherm Wethouder Kees van Bokhoven. © Paul Engelkes/gemeente Heusden Aangezien Heusden zelf aan de lat staat voor de afvoer van rioolwater vanuit Steenenburg, hemelsbreed maar een stukje van Metal Valley vandaan, worden nu de handen ineengeslagen. ,,Als gemeente verkopen we de grond en we willen graag de regie houden. Dan is het logisch dat wij nu het voortouw nemen.”

Heusden en de bedrijven bekijken nu hoe ze kunnen samenwerken en zo ja, wie uiteindelijk voor welke kosten opdraait. Van Bokhoven hoopt zo op vrij korte termijn tot één, goede oplossing te komen.

Groter gemaal

Hij noemt een voorbeeld. ,,Stel dat we voor alleen de afvoer vanuit Metal Valley een extra gemaal met een capaciteit van 30 kubieke meter per uur nodig zouden hebben, dan kunnen we er nu eentje bouwen van 50 kuub per uur, zodat die ook het water vanuit Steenenburg aan kan.”