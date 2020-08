Rioolinspectie in Heusden: leg iets zwaars op wc-deksel

Gestolen auto gedumpt en in brand gestoken in bossen Loon op Zand

17 augustus LOON OP ZAND - Een van diefstal afkomstige auto is in de nacht van zondag op maandag in de bossen gedumpt en vervolgens in brand gestoken. Dat gebeurde een flink eind van de weg af, ergens in het bos op de Tussenbaan.