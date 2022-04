RKC Waalwijk voetbalt zondag in shirt Villa Pardoes: 10-jarige Lianne is trots op haar ontwerp

Met nog vijf duels te gaan: vijf redenen waarom RKC zich direct gaat handhaven

Natuurlijk is de competitie met nog vijf wedstrijden te gaan nog niet gespeeld. Maar RKC kan toch vanavond in duel met directe concurrent PEC Zwolle al een hele grote stap zetten richting rechtstreekse handhaving. Vijf redenen waarom de Waalwijkers ook volgend seizoen in de eredivisie spelen.

23 april