RKDVC wil dolgraag 270 zonnepanelen, maar label ‘grootverbruiker’ van Enexis zit voetbalclub dwars



DRUNEN - Voetbalclub RKDVC is volgens energieleverancier Enexis een grootverbruiker. Van dat label wil de Drunense club dolgraag af, want voor een grootverbruiker ishet een stuk lastiger om te investeren in zonnepanelen en dat is wat RKDVC zo graag wil. ,,We mogen dan niks terugleveren aan Enexis en zelf opslaan is te duur.”