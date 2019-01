Rob Klerks uit Drunen viert met honderdduizenden katholieken het geloof in Panama

DRUNEN - Rob Klerks uit Drunen is een van die honderdduizenden katholieken die van 22 tot en met 27 januari de Wereldjongerendagen in Panamastad bijwoont. ,,Daar krijgt het vlammetje wat in me brandt gas.”

Paus Franciscus heeft alle jongeren uitgenodigd om in Panama de Wereldjongerendagen te vieren. Die oproep is niet tegen dovemansoren gericht, want miljoenen katholieken zullen elkaar tussen dinsdag 22 en zondag 27 januari in het Zuid-Amerikaanse land ontmoeten. Ook Drunen is vertegenwoordigd, want Rob Klerks (28) zal daarbij aanwezig zijn. Indrukwekkend? Best wel, maar hij is wel wat gewend. ,,Dit wordt mijn vijfde keer."

Minderheid

Praktiserend katholiek-zijn anno 2019, dan ben je veruit in de minderheid. Bij de missen zitten plukjes ouderen in de kerkbanken, de meeste jongeren zegt het katholieke geloof nagenoeg niets meer. Voor Rob ligt dat dus anders. ,,Het geloof is een leidraad in mijn leven. Het biedt me veel levensvreugde." Tegelijkertijd: ,,Het is niet zo dat ik elke week naar de kerk ga. Ik begeleid een tienergroep, daar haal ik vooral mijn inspiratie uit. Discussiëren over een godsbeeld, een vluchteling zijn of haar verhaal laten vertellen."

Quote Je wordt uit je dagelijkse sleur getrokken Rob Klerks

In 2008 maakte Rob in Australië zijn eerste Wereldjongerendagen mee. ,,Mijn broer was er vijf jaar daarvoor al bij. Ik hoorde er mooie verhalen over, wilde het ook meemaken. Wat zo fijn is: in die week vier je het geloof uitbundig. Je komt in aanraking met andere jonge katholieken. Dat voelt heel erg goed. En je wordt uit je dagelijkse sleur getrokken."

Twijfel

In Nederland sta je als jonge katholiek op een eilandje, ervaart Klerks, die ook politiek actief is voor Heusden Eén. ,,Je voelt je te weinig gesteund. Daarom is het belangrijk dat het vlammetje dat in me brandt gas krijgt. In Panama gebeurt dat, daar kan ik me te midden van al die miljoenen herbronnen." Maar ook: ,,Ja, ook ik twijfel weleens."

Quote Geestelij­ken blijven mensen en mensen kunnen fout zijn Rob Klerks

De Kerk rolde de laatste jaren van het ene schandaal in het andere: seksueel misbruik, kindermisbruik. Menig katholiek, praktiserend of niet, heeft de Kerk de rug toegekeerd. Klerks niet. ,,Het is natuurlijk vreselijk. Maar in essentie heeft het niets met het geloof zelf te maken. Die kern, naastenliefde, vergeving en dat er een God is waarop je kunt bouwen, daar draait het om. Geestelijken blijven mensen en mensen kunnen fout zijn. Door die schandalen dreigen we het kind met het badwater weg te gooien. En dat is heel jammer, juist in deze Facebookmaatschappij. Daarin leven we steeds meer naast elkaar en niet met elkaar. Je mist het onbaatzuchtige, de naastenliefde. Waardes die bij het christen-zijn horen."

De cultuur van Panama

Rob is inmiddels met nog 28 jongeren uit het bisdom Den Bosch, begeleid door hulpbisschop Rob Mutsaerts, naar Panama vertrokken. ,,De eerste week vangt een gastgezin je op. Die gastvrijheid, zo heb ik met andere Wereldjongerendagen ervaren, is ongelooflijk. Hoewel de mensen het vaak niet breed hebben, hebben ze alles voor je over. Die dagen leren we de cultuur van Panama kennen, trekken we erop uit."

Paus Franciscus