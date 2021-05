Roderick uit Woudrichem is videoanalist in het betaald voetbal: ‘Mijn werkweek gaat ruim over de 40 uur heen’

Altena wil extra gas geven met bouw huizen: komende tien jaar 3000 woningen erbij

7:33 ALMKERK - Altena zet hoog in als het gaat om het aantal woningen dat het in de toekomst wil bouwen. Meer dan eerst de bedoeling was en meer ook dan wat de provincie als opgave voor de gemeente ziet. Voor de komende tien jaren wil Altena drieduizend woningen realiseren en vervolgens tot 2040 nog eens tweeduizend huizen.