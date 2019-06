Roeiers Altena-Altena aangekomen in Wijk en Aalburg: ‘Moe? Ik had nog wel een week door kunnen roeien’

Auto rijdt bijna huis binnen in Kaatsheu­vel, bestuur­ster raakt rijbewijs kwijt

21:04 KAATSHEUVEL - Een auto is donderdagmiddag bijna een huis binnengereden aan de Vondelstraat in Kaatsheuvel. De bestuurster verloor door onbekende reden de macht over het stuur en botste vol op de gevel van de voorkant van het huis. Ze raakte daarbij gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.