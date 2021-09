Roep om brede actie tegen criminelen: ‘Onderschat ook het probleem in Waalwijk niet’

WAALWIJK - Hoe krijg je de (drugs)criminelen onder de duim? Ondermijning is een diepgeworteld probleem, ook in de gemeente Waalwijk. Bij de strijd tegen criminelen hebben overheden, politie en justitie de hulp van inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven hard nodig.

Deze boodschap klonk maandag luid en duidelijk in het Waalwijkse theater De Leest. Om criminaliteit zoals drugshandel en witwassen de kop in te drukken, moet er een breed front gevormd worden. De sprekers bij het congres Ondermijning waren het daar roerend over eens.

De bijeenkomst was ter gelegenheid van het afscheid van Nol Kleijngeld als burgemeester van Waalwijk. Hij zag in veertien jaar de strijd tegen de criminelen verharden. Kleijngeld vindt extra aandacht voor ondermijning hard nodig.

Quote Stel dat er slachtof­fers vallen bij een schietpar­tij die met drugs maken heeft. En je hebt er niet alles aan gedaan om dat te voorkomen Nol Kleijngeld, Vertrekkend burgemeester

Zelf was hij van de strenge, duidelijke aanpak. Veel drugspanden gingen op slot. Zijn drijfveer? ,,Stel dat er slachtoffers vallen bij een schietpartij die te maken heeft met drugs”, legde Kleijngeld nog eens uit. ,,Ik zou me zelf niet in de spiegel kunnen aankijken als ik niet alles had gedaan om dit te voorkomen.”

Volgens Kleijngeld is hem nog wel eens voor de voeten geworpen dat hij overdrijft. ,,Zoiets gebeurt niet in Waalwijk, zeggen ze dan.” Het is volgens hem een misvatting. Hij wees op de aanslag op Peter R. de Vries, om aan te geven hoe ver dit soort criminelen kunnen gaan.

Criminelen gaan ver

Over de ernst van het probleem was gisteren weinig discussie. Op jacht naar het grote geld zijn criminelen vaak bereid ver te gaan. Bij hun handel betrekken ze ook andere partijen en kwetsbare personen, die zo snel geld kunnen verdienen. Met alle risico’s van dien. ,,Er is een maatschappelijk debat nodig over het drugsbeleid”, stelde hoogleraar Hans Boutellier, gespecialiseerd in onder meer ondermijning, criminaliteit en veiligheid.

Criminaliteit is nooit helemaal uit te bannen, zo is het besef. Volgens justitie, politie en gemeenten wordt al nauw samengewerkt. Die aanpak levert resultaten op. ,,We mogen die successen wel vaker benoemen”, zo was de conclusie. Er is nog wel een lange weg te gaan. De aanpak vraagt om extra geld, inzet en menskracht, maar daarmee is de strijd nog niet gewonnen.

Witwassen van geld

Inwoners, maatschappelijke instanties en bedrijfsleven zouden vaker aan de bel mogen trekken bij verdachte situaties, zoals het mogelijk witwassen van geld. In de ogen van Paul Depla, burgemeester van Breda, wacht daar een belangrijke missie. Je zult alle partijen moeten overtuigen dat het ook in hun belang is dat het probleem wordt aangepakt. ,,Dit is niet alleen iets voor politie en overheid.”

In theater De Leest is een congres over ondermijning gehouden. Het was ter gelegenheid van het afscheid van Nol Kleijngeld (derde van links) als burgemeester van Waalwijk.