Roep om extra aandacht voor verkeersongelukken in Waalwijk: ‘Impact van ongeval is enorm’

„We lezen wekelijks in de media dat er weer een fietser ergens in Waalwijk gewond is geraakt bij een verkeersongeluk”, stellen de twee partijen. Het is niet de eerste keer dat ze hun zorgen uiten over de verkeersveiligheid, voor onder meer fietsers en wandelaars.

Lijst IJpelaar en Lijst Pouw trekken nu opnieuw aan de bel. Ze wijzen op berichten in de media dat veel gewonde fietsers buiten beeld blijven. De partijen vragen zich of gemeenten wel voldoende in beeld hebben waar zich gevaarlijke verkeerssituaties voordoen. Ze zouden zich te veel baseren op gegevens van de politie. Er kan bijvoorbeeld ook gekeken worden naar data van ambulancediensten en de spoedeisende hulp (SEH) van ziekenhuizen.

Quote Bij ongevallen komt politie en ambulance er lang niet altijd aan te pas, terwijl de gevolgen toch ernstig kunnen zijn Lijst Pouw en Lijst IJpelaar

In Friesland hebben ze gewerkt met zo’n nieuwe telmethode. „Het aantal ongelukken kwam daar acht keer hoger uit”, concluderen de partijen. „Bij ongevallen komt politie of ambulance er lang niet altijd aan te pas, terwijl de gevolgen toch ernstig kunnen zijn. Utrecht probeert al langer meer complete cijfers over fietsers te krijgen, door alle bronnen, dus ook verzekeraars en media, te gebruiken”

De fracties willen van burgemeester en wethouders weten hoe Waalwijk dit precies aanpakt. „Om Waalwijk verkeersveilig te maken is het belangrijk dat we correcte en volledige informatie over ongevallen ter beschikking hebben”, stellen de raadsleden Yvette IJpelaar en Annelies Pouw.

Naast een goede registratie is het volgens de partijen ook van groot belang dat gevaarlijke locaties echt aangepakt worden, met bijzondere aandacht voor de fietsers. Ze roepen het college op om verkeersslachtoffers en andere inwoners te betrekken bij de plannen en oplossingen. Ook moet er voldoende geld zijn om kwetsbare deelnemers te beschermen.

Enorme impact

Want volgens de partijen is de impact van een verkeersongeval soms enorm, voor het slachtoffer én zijn of haar omgeving. Zeker als mensen langdurig moeten revalideren of er blijvend letsel aan over houden. „Moeten de verkeersslachtoffers die in Waalwijk vallen niet hoger op de agenda komen te staan”, vragen ze zich af.

Burgemeester en wethouders buigen zich nog over de vragen.