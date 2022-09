Roep om extra actie tegen vertrek directeur Schoenenkwartier: ‘Zo gaat alles kapot’

Sleeuwijk is dit weekend hét zwemcen­trum van Nederland: ‘Het leeft enorm’

Sleeuwijk mag zich voor heel even hét zwemdecor van Nederland noemen. Van vrijdag tot en met zaterdag is er bij zwemvereniging de Biesboschzwemmers voor de tweede keer het Nederlands kampioenschap open water zwemmen. De Sleeuwijkse organisator Dennis Klop kan niet wachten. ,,Het is een fantastische eer.”

