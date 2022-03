Roep om flexwoningen klinkt nog luider door vluchtelingencrisis: Casade pakt plannen versneld op

Casade wil ook een steentje bijdragen aan de opvang van de stroom vluchtelingen uit Oekraïne. Ze heeft hiervoor geen grote locaties beschikbaar. Wel worden enkele woningen ingezet voor tijdelijke opvang. De komende weken is voor zo’n tien Oekraïense gezinnen onderdak geregeld. Zo zitten er al vluchtelingen in twee leegstaande huurwoningen in de Molenstraat in Sprang-Capelle, die op nominatie staan om later gesloopt te worden.