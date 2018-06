Roep om samenwerking voor opvullen leegstaande panden centrum Waalwijk

WAALWIJK - Om leegstand aan te pakken in het centrum van Waalwijk willen D66 en PvdA samenwerken met de Bossche stichting VOLOP. De partijen dienen daarvoor donderdag een motie in tijdens een vergadering van de gemeenteraad.

De stichting VOLOP spant zich in Den Bosch al drie jaar in om lege winkelpanden nieuw leven in te blazen. De stichting overlegt met met eigenaren van leegstaande panden of een pand (tegen een lage huur) gebruikt kan worden door bijvoorbeeld een kunstenaar of startende ondernemer, zolang de eigenaar zelf geen huurder heeft.

Dat lijkt de PvdA en D66 in Waalwijk ook wel wat. In het centrum van Waalwijk staan flink wat panden leeg. ,,Het centrum moet levendiger worden. En in Waalwijk zijn voldoende talenten die daar een bijdrage aan kunnen leveren. Maar kunstenaars of startende ondernemers kunnen vaak geen pand huren tegen een commercieel tarief." De partijen vragen de gemeenteraad nu het college opdracht te geven om met VOLOP in overleg te gaan zodat de stichting ook in Waalwijk aan de slag kan.