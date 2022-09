Roep om snelle aanpak overlast laden en lossen in vesting Heusden: ‘Serieus kijken naar verbod vrachtwagens’

Tot nu toe was het vooral het CDA dat, in navolging van de bewoners zelf, met de regelmaat van de klok aan de bel trok over de situatie in de Drietrompetterstraat. Nu komen ook DMP Heusden en de VVD in het geweer. DMP is de grootste coalitiepartij, de VVD is de partij van verantwoordelijk wethouder Thom Blankers.