Roepen door een kier hoeft in Werkendam niet meer

WERKENDAM - Roepen door een kier in de deur naar een bewoner van verzorgingstehuis Goezate in Werkendam hoeft de familie sinds dinsdag niet meer. Een container met een glazen wand biedt een stuk meer comfort én privacy.

Dochter Cora en schoondochter Corrie Middelkoop zijn de eerste bezoekers bij moeder Bets Middelkoop (93 jaar). ,,Dit is echt veel beter dan vorige week", zo is de opgeluchte reactie van Cora. Toen was er contact met haar moeder via een deur op een kiertje. ,,We moesten bijna gillen om elkaar te horen, mijn moeder is bijna doof en ze verstond ons gewoon niet zo goed. Maar dat was wel de eerste keer na vijf weken dat we haar weer konden spreken."

Halfuurtje

De afspraken in de unit worden ingepland door secretaresse Ottoline van den Heuvel. Als gastvrouw zorgt ze ook voor de koffie voor de bezoekende familie. Zelfs haar viel het op dat Bets Middelkoop aan het einde van het gesprek vrolijker was, toen ze weer naar haar kamer werd gereden. ,,We zijn deze morgen om 11.00 uur gestart, maar vanaf woensdag willen we gesprekken gaan plannen vanaf 09.30 uur. Bezoekers mogen steeds een half uur op bezoek. Vorige week waren de gesprekken nog via een deur op een kiertje, maar dit is echt veel beter."

,,De bewoners misten het bezoek. We hebben nu het samen eten weer hersteld. Het toezicht is zo beter en mensen vinden samen eten toch gezelliger." Bij geen enkele bewoner in Goezate werd in de afgelopen weken corona vastgesteld.

's Middags ontmoet bewoner Theo van Rosmalen (95 jaar) zijn zoon Arie met zijn vrouw Annette en schoondochter Ina. ,,Mijn vader woont op de begane grond in Goezate, dus we hadden wel contact via het raam, maar omdat hij doof is, moesten we echt hard roepen. En met beeldbellen luistert er toch altijd iemand mee, in de unit zijn de gesprekken privé, dat misten we juist de laatste tijd. Soms wilde hij veel vertellen via de telefoon, maar dan begreep hij het niet meer en hing dan ineens op".

'Even binnenlopen'

De familie beaamt dat vader Van Rosmalen de dagelijkse bezoekjes mist. ,,We missen zelf de inloop ook. Als ik een handtekening nodig had, dan liep je snel even binnen. En je voelt je bezwaard om daar steeds over te bellen met Goezate". Ze hopen snel op een tweede afspraak, misschien komende zaterdag al.

Het idee van de unit kwam van vrijwilliger Hendri Visser (46). ,,Veel mensen die in Goezate wonen zijn al eenzaam, maar nu ze geen bezoek meer mochten ontvangen zijn ze nog eenzamer. Voor al die mensen wilde ik iets doen". Visser is sinds november vrijwilliger in Goezate en helpt wekelijks met het schenken van de koffie voor alle bewoners.

Houtje-touwtje-oplossing,

,Veel vrijwilligers bij het koffieschenken zijn zelf ook al wat ouder en die mochten niet meer naar binnen. Anderen wilden soms zelf niet meer helpen. Dat koffie schenken is echt heel leuk, mensen vinden het fijn om aanspraak te hebben. Ze hadden wel iets bedacht, waarbij de bewoners bij het raam met de familie buiten kon praten, maar dat was toch een houtje-touwtje oplossing. Zo kwam ik op het idee van de unit. Toen ik Jan Snoei tegenkwam, was het snel geregeld".