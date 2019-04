Rohalt Janssens loopt 80 van de Langstraat niet voor zichzelf: ‘Deze Toppers verdienen steun’

Ook in Heusden is het weer Ci­to-week: ‘Doe wat je altijd doet’

10:33 HEUSDEN - Het is weer Cito-week. Ook voor de 22 leerlingen van groep 8 van de Johannes Paulusschool in de vesting Heusden. Gisteren was het dag 2 van de test waarbij de oudste leerlingen van de school kunnen laten zien wat ze de afgelopen jaren hebben geleerd.