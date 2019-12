Rohalt Janssens zal de Tachtig van dit jaar niet licht vergeten: ‘Ik ben een bekende Waspikker geworden’

De Kennedymars was pittig, erg pittig zelfs voor Janssens die de wandeltocht van tachtig kilometer voor de zevende keer liep in september. Het was met name het temperatuurverschil tussen de nacht en dag dat hem een paar kilometer voor de meet bijna deed uitvallen. ,,Ik werd door de EHBO aan de kant gehaald en moest een paar bloedtests ondergaan”, blikt hij terug op dat moment in de buurt van restaurant James in Sprang-Capelle. ,,Ik keek niet goed uit m’n ogen. Ik dacht nog: het zal me toch niet gebeuren dat ik uitval, niet dit jaar.”