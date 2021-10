Rolstoelbasketbal professionaliseren vanuit de oude bieb in Sprang-Capelle

SPRANG-CAPELLE - Rolstoel rijden is zijn tweede natuur als zoon van ex-international, rolstoelbasketballer en bondscoach Ben Klerks uit Heusden. Met Stichting BEN vervult Toine de droom van zijn overleden vader. ,,We professionaliseren rolstoelbasketbal en brengen lopende en rollende mensen samen voor een positieve beeldvorming van gehandicaptensport.”

De helden van de sport spatten van de muren in de verbouwde voormalige bibliotheek van Sprang-Capelle. Vanaf nu huist hier het hoofdkantoor van Stichting Basketbal Experience Nederland; voor mensen in een rolstoel en met een passie voor rolstoelbasketbal.

Epicentrum rolstoelbasketbal



Op achttienjarige leeftijd raakt Ben door een ongeluk zijn been kwijt. Zoon Toine groeit op met zijn vaders passie voor rolstoelbasketbal. ,,Als kind speelde ik tijdens de wedstrijden langs de kant met kunstbenen en rolstoelen.”

Maar voordat Ben invulling kan geven aan zijn droom, ontneemt hij zichzelf op 45-jarige leeftijd van het leven in zijn ouderlijk huis in Heusden. In 2014 slaan Gertjan van der Linden, bondscoach en oud-teamgenoot van Ben, en Toine de handen ineen om Bens droom waar te maken en richten Stichting BEN op. Naast het geven van clinics en rolstoelvaardigheidscursussen legt de stichting zich in samenwerking met de basketbalbond toe op het ondersteunen en faciliteren van de 400 rolstoelbasketballers in Nederland.

,,We organiseren trainingskampen en toernooien, ook internationaal, en stellen programma’s samen in aanloop op de EK’s, WK’s en Paralympische Spelen. Zodat de sporters zich op de sport kunnen richten en de coaches op het coachen.” Ook de technische kant heeft de stichting in huis, met een specialist die rolstoelen aanmeet en repareert. Het resultaat mag er zijn: een gouden plak voor het Nederlands rolstoelbasketbal vrouwenteam, onder leiding van bondscoach Van der Linden op de Paralympische Spelen in Tokyo dit jaar.

Drempels



Naast het professionaliseren van rolstoelbasketbal is het positief beïnvloeden van de beeldvorming van gehandicaptensport een belangrijk doel van de stichting. ,,Dat begint bij de persoon zelf, door het te ervaren. Door letterlijk en figuurlijk de drempels te nemen.”

Rolstoelgebruikers kunnen dan ook bij de stichting in Sprang-Capelle terecht voor de aanschaf van de juiste rolstoel en vaardigheidstrainingen. ,,Dat geeft mensen zelfvertrouwen en maakt ze onafhankelijk. De vaardigheden verlagen tegelijkertijd de drempel tot sporten.”

Dat hoeft geen rolstoelbasketbal te zijn. ,,Maar dat hoop ik wel. Want het mooie aan deze sport is dat je maar één klasse met verschillende handicaps hebt en in een team met elkaar samenwerkt. Je leert veel van elkaar, ook buiten het sporten.”

In clinics en presentaties op locatie, zoals Papendal, wordt de rollende en lopende wereld samengebracht: ,,Als valide werk je aan teambuilding én bewustwording van de gehandicaptensport door het te ervaren. Het is leerzaam en draagt bij aan de positieve beeldvorming.”

Toine speelt nog steeds met rolstoelen en kunstbenen, maar zet vooral graag de sport op de kaart: ,,Rolstoelbasketbal is een sociale sport voor iedereen waar nog te weinig aandacht voor is.”