Romboutsprijs 2020 in Andel voor Ria van der Linden

ANDEL - De Romboutsprijs is een begrip in Andel. Jaarlijks wordt die op initiatief van ondernemersvereniging De Linden uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor het dorp.

Donderdagavond was het weer zover dat er iemand blij mee werd gemaakt. De eer, of beter de waardering, was dit keer voor Ria van der Linden. Zij ontving de prijs, een beeldje van Sint Rombout, uit handen van locoburgemeester Matthijs van Oosten tijdens het jaarlijks dorpsbuffet.

Sporen op een breed gebied verdiend

Van Oosten liet de aanwezigen nog even in het ongewisse aan wie hij de prijs zou gaan uitreiken. Hij sprak eerst zijn waardering uit voor het organiseren van deze jaarlijkse bijeenkomst en de prijs. ,,Dat is heel mooi." Aan de hand van het juryrapport vertelde hij dat het elk jaar weer een puzzel is voor de onafhankelijke jury om tot een eenstemmig advies te komen.

Vooral omdat er personen, clubs en organisaties worden voorgedragen die de prijs al eens hebben ontvangen. Maar dit jaar was er toch iemand voorgedragen, die de prijs nog niet kreeg, maar haar sporen op een breed gebied verdient en flink aan de weg timmert: Ria van der Linden. ,,Haar betrokkenheid bij veel verenigingen is uniek. Op kerkelijk en maatschappelijk gebied terrein zet zij zich in."

Waslijst aan activiteiten

Het is een lange waslijst aan functies en activiteiten waarmee de Andelse actief is, of actief is geweest. Een kleine greep daaruit: Bestuurslid van een koor, tal van functies in de plaatselijke Gereformeerde Kerk, het inzetten voor de verspreiding van AED apparaten in de gemeente Altena. En niet te vergeten het verzorgen, met haar man, van de redactie van het dorpsblad Aktu-Ael, al vele jaren. De jury roemt verder nog haar medeleven bij lief en leed in het dorp.

Van der Linden was blij met de prijs. Ze greep de kans aan een oproep te doen. ,,De prijs krijgen is leuk. Maar het wat doen voor een ander is ook leuk."