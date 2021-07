Romboutsprijs voor ‘stille kracht’ Zus van Bergeijk

Wie laat de kans op bijstand lopen? Waalwijkse partijen willen inzicht in probleem

1 juli WAALWIJK - Het is de grote vraag of iedereen in Waalwijk die recht heeft op een bijstandsuitkering daar wel gebruik van maakt. Lijst de Jongste en PvdA waarschuwen voor schrijnende situaties als mensen de regelingen niet kennen. Maar hoe groot is het probleem in Waalwijk nu?