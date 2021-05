‘Rommel tussen puingranulaat mag'. Maar Heusden ruimt deel afval op Kasteellaan wel met de hand op

DRUNEN/NIEUWKUIJK - De kuilen in de Kasteellaan in Drunen worden ook de komende tijd als dat nodig is gewoon opgevuld met puingranulaat. Daar mag wat glas, hout en plastic zitten. Maar de gemeente houdt de kwaliteit van het ‘puin’ wel extra in de gaten. En de rotzooi wordt de komende tijd handmatig opgeruimd.

Dat blijkt uit de antwoorden van burgemeester en wethouders op vragen van Heusden Transparant. Die partij trok onlangs aan de bel omdat in het puingranulaat dat onlangs op de Kasteellaan is gestort om kuilen te dichten, veel troep zat. Het zou gaan om het hele stuk van de officiële toegangsweg naar landgoed Steenenburg, vanaf de Nieuwkuijksestraat tot aan de poort van het landgoed. Naast stukken steen, hout en ijzer, is ook plastic, textiel en stukjes isolatiemateriaal aangetroffen.

Geen vergunning nodig

Raadslid Jan Kleian wilde weten in wiens opdracht het materiaal is aangebracht, of er controle is geweest en wie de rotzooi gaat opruimen. ,,Het is een bosrijk gebied, daar moeten we zuinig op zijn. Er ligt heel veel plastic, dat breekt niet af. En als gemeente wil je zwerfafval tegen gaan", aldus Kleian.

De opdracht kwam van de gemeente en het werk is begin februari uitgevoerd, blijkt nu. De aannemer beschikt overigens over een productcertificaat voor het gebruikte materiaal. Omdat het gaat om kleinschalig onderhoud, was voor de werkzaamheden geen vergunning nodig.

Rommel door de regen naar boven

Volgens het college is het heel gebruikelijk gerecycled sloopmateriaal te gebruiken om tijdelijke verharding aan te brengen. In dat granulaat mag een bepaald percentage ‘vreemde materialen’ zitten. Onder invloed van regen kan die rommel meer naar de oppervlakte komen. Wat dat betreft hielp het niet dat het puingranulaat is aangebracht in een natte periode.

Op den duur krijgt de Kasteellaan nieuwe (half)verharding, die volgens het college ook beter past bij de uitstraling van landgoed Steenenburg. ,,Daar wordt geen puingranulaat bij gebruikt.” Tot het zover is, gaat Heusden beter letten op de kwaliteit van het menggranulaat, mocht dat opnieuw nodig zijn om kuilen te dichten. Om in de tussentijd toch iets te doen aan de uitstraling van de Kasteellaan, laat Heusden de rommel handmatig opruimen.

Nieuwe vragen

Kleian heeft inmiddels aanvullende vragen gesteld. Zo wil hij weten hoeveel granulaat er in het verleden is gestort. ,,En juridisch mag er dan misschien rotzooi in het menggranulaat zitten, hoe ga je daar moreel mee om als je zwerfvuil wilt aanpakken en een kliko bij de mensen laat staan als er verkeerd afval tussen zit.” Ook vraagt Kleian zich af of het college beseft dat de toegestane één procent verontreiniging betekent dat zo'n 420 kilogram (200 liter) granulaat is gestort. ,,Is dat verantwoord in een landschap dat deel uitmaakt ban een ecologische hoofdstructuur?