Romy Verhoeven oefent haar mondeling Frans in de bieb in Drunen, en dat in stilte

Dat de boeken en de stilte van de bieb in Drunen zijn gemist was meteen duidelijk. Een enkeling stuurde zelfs een kaartje, met wat lieve woorden voor het personeel. Eindexamenleerlingen zochten er direct een goed studeerplekje.

Romy Verhoeven heeft een aardig vlotte babbel. Dus jezelf presenteren moet geen probleem zijn. Hoewel, vrijdag moet de leerlinge havo-4 van het d’Oultremontcollege dat in het Frans doen. En dan wordt het een heel ander verhaal. De tekst, geholpen door Google Translate, staat al op papier. Maar om die woorden vlot over de tong te laten rollen, heeft ze zich verschanst in een hoek van de bibliotheek in Drunen. ,,In de bieb is het stil. Op deze plek word niet afgeleid,”, legt Romy uit. “Bovendien zit ik al zó lang thuis, dat is erg saai. In een andere omgeving doe je wat meer inspiratie op.” Toch opmerkelijk: je mondeling oefenen in de bieb. Praten wordt niet echt gewaardeerd.

Quote Ik was gewend om elke donderdag even tussen de rekken rond te struinen. Om me misschien te laten verrassen met een mooi boek Ria van Heemskerk

Ria van Heemskerk is blij dat de bieb vandaag haar deuren weer heeft geopend. ,,Ik was gewend om elke donderdag even langs te komen om tussen de rekken rond te struinen. Om me misschien te laten verrassen met een mooi boek. Ja, ik houd van lezen. Vroeger was ik zelfs lid van drie bibliotheken.”

Vooral historische romans kan ze waarderen. Al die maanden dat de bieb dicht was, heeft ze die echter niet meer tot zich genomen. ,,Je moest ze online bestellen. Het ophalen kwam mij lang niet altijd uit. Bovendien: op mijn werk was het erg druk. Had ik ’s avonds niet meer de energie om een diepgaand boek te lezen. Hield ik het bij tijdschriften, columns, wat online.”

Thuis afleveren

Er is behoorlijk wat reuring in de bieb. Lees: aardig wat volk, dat uiteraard beschaafd – hooguit op gedempte toon converseren – boekenruggen afloopt. ,,Heerlijk om te zien”, zegt Marga Freriks, medewerker klantenservice, die met een doekje een toetsenbord schoonmaakt. Tijdens de lockdown onderhield de bieb nog contact met zijn leden, onder meer met een tasjesactie. ,,Wat werd gevraagd, gingen we thuis afleveren. Het kostte heel veel tijd, maar het werd enorm gewaardeerd. Of er meer is gelezen vanwege corona? Dat weet ik niet.”

Soms werd de bieb beloond met een kaartje. Met daarop mooie woorden om de waardering voor de inspanningen van de medewerkers uit te spreken. Gelukkiger kun je een rechtgeaarde medewerker van een bibliotheek niet maken.