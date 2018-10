Ronald Bakker op inspiratiereis naar digitale Esten

Weinig landen hebben de digitale dienstverlening zo ver doorgevoerd als Estland. De toegang tot internet werd er in 2000 vastgelegd als grondrecht. Stemmen kan er via de mobiele telefoon of i-pad, nieuwe wetten worden er digitaal ondertekend. Het resultaat is er naar. Het voorheen arme Estland is een aantrekkelijke plek geworden voor startende ondernemers. Per hoofd van de bevolking kent Estland, na IJsland en Ierland, de meeste startups van Europa. Zo werd videochatdienst Skype er ooit opgericht.