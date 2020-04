Rood plankje voor het raam: bel even aan

Het idee voor de hulpplankjes was snel bedacht. Of beter gezegd: geleend. Berna van den Dungen, zorgondernemer van het Thomashuis in Nieuwkuijk: ,,Onze bewoners kunnen nu niet naar de dagopvang, dus zoeken we activiteiten die ze hier binnen kunnen doen. We hebben een bewoner die goed is in het zagen van plankjes, anderen hebben de ene kant rood en de andere kant groen geverfd. Weer andere hebben een dikke duim uitgeprikt en opgeplakt.”