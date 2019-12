Rook komt uit dashboard, bestuurder zet auto aan de kant

De spanning stijgt. Blijft het carillon op Lips-ter­rein?

6 december DRUNEN - Het is misschien wel de állermooiste oplossing. Het karakteristieke Lips-carillon dat terugkomt op een prominente plek op of vlak naast het voormalige Lips-terrein in Drunen. De kansen groeien, nu Heusden en Somerset Capital Partners daarover met elkaar in gesprek zijn. Maar zeker is nog niets.