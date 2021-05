Rotary Waalwijk steunt De Tavenu bij acties voor jongeren: bubbelvoetbal en lasergamen

Man uit Den Bosch wordt opgepakt: 21 kilo softdrugs in bezit en flink bedrag aan contant geld op zak

12:45 WAALWIJK - De politie heeft vrijdag een 48-jarige man uit Den Bosch aangehouden, omdat hij ruim 21 kilo softdrugs in zijn bezit had. Ook had de man ruim 2000 euro cash geld op zak. De drugs en het geld zijn in beslag genomen.