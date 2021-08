Rotonde bij Vlijmense wijk Geerpark moet zorgen voor veilige rit: 'Snelheid gaat zo ook omlaag’

De tweede ontsluiting van de nieuwbouwwijk is bij de Tuinbouwweg. Daar wordt niet gekozen voor een rotonde, maar voor een verhoogd verkeersplateau.

Hoe kunnen de bewoners van Geerpark het veiligst hun wijk in- en uitgaan? Zijn er wel of geen rotondes nodig? De gemeente boog zich een tijd over die vragen. De kogel is nu door de kerk.

Quote Er wordt ook nog wel eens te hard gereden. Met een rotonde haal je de snelheid omlaag. Dat is een bijkomend voordeel Mart van der Poel, Wethouder Heusden

De kruising bij de Abt van Engelenlaan wordt fors onder handen genomen. Het gaat hier om een vrij drukke weg, met verkeer richting A59, dorpen, bedrijven en het crematorium in Nieuwkuijk. ,,Er wordt ook nog wel eens te hard gereden”, stelt wethouder Mart van der Poel. ,,Met een rotonde haal je de snelheid omlaag. Dat is een bijkomend voordeel.”

Volgens hem is uit gesprekken met bewoners en andere betrokkenen ook gebleken dat er behoefte is aan een rotonde op deze plek. Ook de Heusdense politiek wilde geen ‘halve maatregelen’ als het gaat om verkeersveiligheid.

Kosten

Over de kosten laat Van der Poel zich nog niet uit. Het werk moet namelijk nog aanbesteed worden. In de plannen en grondexploitatie is al wel rekening gehouden met de aanleg van de rotonde. Eerder is bijna 370.000 euro opzij gezet voor ‘aansluitingen Geerpark.’ Ook krijgt de gemeente subsidie van Rijk en provincie voor de aanleg van de rotonde.

De plannen vergen nog wel de nodige tijd. De beoogde rotonde past niet in het huidige bestemmingsplan. De gemeente zal daarvoor de benodigde procedures moeten doorlopen. Ze gaat bovendien de aan- en verkopen van de benodigde gronden verder voorbereiden. Er wordt gewerkt aan het definitieve ontwerp van de rotonde en de aanbesteding van het werk. De gemeente overlegt ook nog met nutsbedrijven over de kabels en leidingen die er liggen.

Het streven is om in de zomer of najaar van 2022 de rotonde daadwerkelijk aan te leggen op de kruising van Abt van Engelenlaan en Mortelweg.