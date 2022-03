Rotondes zijn geen visitekaartje voor Waalwijk, of valt dat wel mee? ‘Veel split, wat groen, en geen kleur’

WAALWIJK - Veel rotondes in de gemeente Waalwijk zijn allesbehalve een visitekaartje voor stad of dorp. Veel split, wat groen en geen kleur. Dat is in ieder geval de mening van de ChristenUnie. De partij roept de gemeente op de uitstraling van de rotondes te verbeteren.

Het onderhoud en inrichting van rotondes is in Waalwijk al vele jaren uitbesteed aan een ‘rotondemakelaar’. Het bedrijf Rotondespecialist zoekt ondernemers, die een rotonde willen adopteren. Deze sponsors nemen een flink deel van de kosten van de rotondes voor hun rekening, en mogen in ruil daarvoor reclameborden plaatsen op deze meestal drukke verkeersknooppunten.

Volgens CU-fractievoorzitter Jan van Groos was het vroeger een eer voor medewerkers van de buitendienst om elk voorjaar rotondes te voorzien van fleurig en kleurig eenjarig plantgoed. Maar er is in zijn ogen veel veranderd toen om bezuinigingsredenen dit werk is overgegaan naar de rotondemakelaar. ,,In eerste instantie zag het er nog mooi en kleurrijk uit", stelt hij. ,,Echter, in de loop van de jaren zijn de rotondes steeds verder versoberd: veel split, wat groen en geen kleur.”

Van Groos vindt het geen reclame voor de stad, en ook is zijn ogen de biodiversiteit bij de rotondes ver te zoeken. En dat zijn volgens hem precies zaken, waar de gemeente veel waarde aan hecht. ,,Hoe kunnen we van onze inwoners verlangen dat zij hun tuintjes aanpassen, tegels en split eruit, planten en kleur erin, als de gemeente zelf niet het goede voorbeeld geeft?", wil hij van het college van B. en W. weten.

Een woordvoerder van de Rotondespecialist herkent zich helemaal niet in het door Van Groos geschetste beeld. ,,Ik ben onlangs nog in Waalwijk geweest, en de rotondes lagen er goed bij. Er is ook niet bewust gekozen voor een meer sobere inrichting. Soms zie je wel verschillen, omdat het ene bedrijf er meer geld voor over heeft dan de andere. Verder heeft de inrichting wel eens te maken met verkeersveiligheid en ligging.”

ChristenUnie vindt in ieder geval dat de gemeente bij de rotondemakelaar moet aandringen op verbetering. Het college buigt zich nog over de vragen van CU.