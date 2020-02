Route naar sportvelden en school Sleeuwijk wordt snel verkeersveiliger

Hobij Veghel zoekt tien hospita's voor arbeidsmi­gran­ten in Waalwijk

8:03 WAALWIJK/VEGHEL - De eerste match is gemaakt. Niet in Waalwijk maar in Poederoijen. Een bewoner van een dijkhuis biedt een kamer aan aan een arbeidsmigrant. Uitzendbureau Hobij in Veghel hoopt dat deze verhuurder de eerste is van velen. ,,In Waalwijk zoeken we met spoed tien hospita’s.”