Route voor afval-water Metal Valley en Steenenburg geregeld; ‘zo gaan we het doen’

DRUNEN - De riolering kon het afvalwater van nieuwe bedrijven op Metal Valley en de nieuwbouwwoningen op Landgoed Steenenburg in Drunen niet aan. Dat probleem is nu opgelost. ,,Ik zie het als een win win-situatie", zegt de wethouder.

Het zijn allemaal mooie plannen, die nieuwe bedrijven op bedrijventerrein en die woningen in het lommerrijke Landgoed Steenenburg. Maar die nieuwbouw zadelde de gemeente Heusden ook op met een stevig probleem. De bestaande riolering is totaal niet berekend op de hoeveelheid afvalwater die daar vandaan komt.

Quote Een goede afvoer van het afvalwater van bedrijven is ook in ons belang. En Steenen­burg kan hier mooi op meeliften. Kees van Bokhoven, wethouder gemeente Heusden

Wethouder Kees van Bokhoven heeft nu een voorlopig plan van aanpak. ,,Wij hebben een akkoord bereikt met de betrokken ondernemers over hoe we het gaan doen en hoe we de kosten gaan delen. Dat is 20 procent voor de bedrijven van Metal Valley en 80 procent voor de gemeente. We moeten daar toch al infrastructuur aanleggen, dit is gewoon win win."

Normaal gesproken zijn ondernemers die gaan bouwen zélf verantwoordelijk voor de manier waarom zij hun afvalwater opvangen en afvoeren. ,,Wij hebben gedacht dat we beter samen met de ondernemers kunnen optrekken. Wij hebben de kennis in huis, we hebben een studie gedaan. Een goede afvoer van het afvalwater van bedrijven is ook in ons belang. En Steenenburg kan hier mooi op meeliften."

Tot op heden gaat het afvalwater van Metal Valley via persleidingen naar het waterschapsgemaal in Elshout en dan door naar de regionale waterzuivering aan Treurenburg in Den Bosch. Ook het water uit Drunen-Noord gaat die kant op. Dat gemaal en het stelsel in Drunen-Noord kunnen er geen extra water meer bij hebben, die zitten aan hun tax.

Nieuw gemaal

Volledig scherm Wethouder Kees van Bokhoven. © Paul Engelkes/gemeente Heusden De oplossing is gevonden in een nieuw gemaal, ergens op Metal Valley. Dat pompt het afvalwater van de bedrijven en Steenenburg naar het gemaal aan de Beethovenlaan. ,,Daar is wel capaciteit genoeg", weet Van Bokhoven. Dat houdt in dat er een nieuwe leiding wordt gelegd langs de Lipsstraat en de Duinweg.

Waar het nieuwe gemaal precies komt moet uit het definitieve ontwerp blijken, waarschijnlijk ergens in de directe omgeving van de Lipsstraat. ,,Langs het fietspad is ruimte genoeg", zegt Van Bokhoven. ,,Daar liggen bovendien al een hoop leidingen en kabels."

De wethouder gaat nu een voorbereidingskrediet aan de gemeenteraad vragen; hij denkt ongeveer 70.000 euro nodig te hebben. Wat de hele klus gaat kosten gaat hij niet zeggen. ,,Het moet nog aanbesteed worden, dan is het niet slim om al bedragen te gaan noemen. Wij gaan voor een maatschappelijk aanvaardbaar kostenniveau."