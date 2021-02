Roy en Corné worden vader! De manier waarop is uniek in Nederland

Dat er in de woning van Roy en Corné in Drunen een kindje aan zit te komen, daar kun je moeilijk langs kijken; een vensterbank vol zwangerschapsfelicitaties, zelfs een rompertje. En in een lijstje een echo. ,,Da’s nou ons kleine draakje, 5,44 centimeter”, zegt Roy. ,,Veertien weken zijn we nou.” ‘We’ is in dit geval Roy en Corné - de papa’s in spe - plus ‘hun’ draagmoeder Michelle.