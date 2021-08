Roy en Corné zijn vader geworden - via een draagmoeder en eiceldonor, als eerste homostel in Nederland

Brabantse Corné en Roy in finale House Rules NL: ‘We zijn nu zo dicht bij onze droom, het is onwerke­lijk’

27 november Corné (37) en Roy (30) uit Drunen mogen het nu eindelijk vertellen: Het stel staat in de finale van het Net5-programma House Rules NL. Ze doen mee aan het klusprogramma in de hoop het prijzengeld bij hun grote droom te kunnen leggen. Het duo wil heel graag een kindje, maar dat heeft voor hun nogal wat voeten in de aarde. Het prijzengeld kan hen daarbij helpen. “Meedoen is heel pittig en heel heftig, maar zou het zo weer doen”, vertelt Roy.